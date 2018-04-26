Заместителя мэра Луцка и еще двух чиновников поймали на взятке в $17 тыс. за легализацию самостроя
26 апреля, 2018, 10:22
Прокуратура Волынской области совместно с работниками СБУ, Нацполиции и САП задержали трех должностных лиц горсовета Луцка, среди которых был и заместитель городского головы, на получении четвертого транша неправомерной выгоды в сумме 17 000 долларов США за оформление права собственности на уже построенный жилой дом.
Об этом сообщается на странице в Facebook генпрокурора.
Кроме этого, установлен факт посредничества заместителя мэра во время вымогательства председателем одного из судов области неправомерной выгоды от гражданина в сумме 10 000 долларов за вынесение положительного решения во время судебного рассмотрения уголовного производства.
Судью задержали сегодня во время получения взятки.
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