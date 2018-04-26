Исцелился на месте: во Львове пьяный водитель притворялся немым, чтобы избежать наказания

26 апреля, 2018, 18:48

Во Львове патрульные инспекторы остановили нетрезвого водителя, который изображал немого

Об этом сообщает Нацполиция Львовской области.

25 апреля около 23 часов на улице Замарстыновской львовские патрульные заметили автомобиль Great Wall, который ехал с выключенными фарами. Когда транспортное средство остановили, то водитель не общался с патрульными, а жестикулировал, будто немой.

Он дал понять патрульным, что не может говорить. На мужчину вынесли постановление за нарушение правил дорожного движения.

Также, инспекторы почувствовали от него запах алкоголя. Водитель согласился пройти на месте проверку на устройстве драгер, однако так и не смог его продуть несмотря на все попытки. Вдруг патрульные услышали, что мужчина сказал несколько слов и поняли, что он притворяется, что не может говорить.

Нарушителя отвезли в медицинское учреждение на проверку и уже там у него постепенно начал возвращаться дар речи. Он признался патрульным, что употреблял в тот вечер коньяк. Медики подтвердили, что мужчина нетрезв. Поэтому, чудом исцеленный водитель получил протокол за нетрезвое вождение.