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Высланные из США российские дипломаты готовили атаки, подобные отравления Скрипалей в Солсбери, - CNN


фото: REUTERS
Среди десятков российских дипломатов, высланных из США в прошлом месяце, были шпионы, которые отслеживали российских перебежчиков и их семьи

Об этом сообщают осведомленные в этом вопросе чиновники правоохранительных и разведывательных органов, передает CNN.

По их словам, по крайней мере в одном случае российские шпионы следили за участником программы ЦРУ, который предоставляет новые удостоверения личности для защиты россиян, переселенных в США.

Этот случай и другие американские разведданные вызвали подозрение, что россияне готовились к нападению на российских мигрантов в США, обозначенных Кремлем как предатели, или враги.

Эти подозрения усилились после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочере, гражданки РФ.

Российские спецслужбы подозреваются во многих смертях. Также, отмечается, что в июле 2006 года в РФ приняли законодательство, которое позволяет убивать "врагов российского режима", которые живут за рубежом.

  • Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего был госпитализирован с отравлением неизвестным веществом.
  • После отравления Скрипаля и его дочери председатель правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
  • Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
  • США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле.
  • Украина высылает 13 российских дипломатов.
  • 27 стран и НАТО высылают более 150 российских дипломатов.
  • Россия высылает дипломатов 23 стран и обещает выдворение представителей еще 4 государств.
  • В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипаля должны агенты США и Великобритании.
  • Путин заявил, что яд "Новичок" могли производить в 20 странах.
  • В МИД Великобритании заявили, что Россия имела повод для покушения на Скрипаля.
  • В Британии нашли лабораторию, которая могла изготовить "Новичка".
  • Юлию Скрипаль выписали из больницы и увезли в тайное место.
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