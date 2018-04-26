Высланные из США российские дипломаты готовили атаки, подобные отравления Скрипалей в Солсбери, - CNN

26 апреля, 2018, 10:55

Среди десятков российских дипломатов, высланных из США в прошлом месяце, были шпионы, которые отслеживали российских перебежчиков и их семьи

Об этом сообщают осведомленные в этом вопросе чиновники правоохранительных и разведывательных органов, передает CNN.

По их словам, по крайней мере в одном случае российские шпионы следили за участником программы ЦРУ, который предоставляет новые удостоверения личности для защиты россиян, переселенных в США.

Этот случай и другие американские разведданные вызвали подозрение, что россияне готовились к нападению на российских мигрантов в США, обозначенных Кремлем как предатели, или враги.

Эти подозрения усилились после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочере, гражданки РФ.

Российские спецслужбы подозреваются во многих смертях. Также, отмечается, что в июле 2006 года в РФ приняли законодательство, которое позволяет убивать "врагов российского режима", которые живут за рубежом.