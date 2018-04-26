Высланные из США российские дипломаты готовили атаки, подобные отравления Скрипалей в Солсбери, - CNN
Об этом сообщают осведомленные в этом вопросе чиновники правоохранительных и разведывательных органов, передает CNN.
По их словам, по крайней мере в одном случае российские шпионы следили за участником программы ЦРУ, который предоставляет новые удостоверения личности для защиты россиян, переселенных в США.
Этот случай и другие американские разведданные вызвали подозрение, что россияне готовились к нападению на российских мигрантов в США, обозначенных Кремлем как предатели, или враги.
Эти подозрения усилились после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочере, гражданки РФ.
Российские спецслужбы подозреваются во многих смертях. Также, отмечается, что в июле 2006 года в РФ приняли законодательство, которое позволяет убивать "врагов российского режима", которые живут за рубежом.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего был госпитализирован с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери председатель правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле.
- Украина высылает 13 российских дипломатов.
- 27 стран и НАТО высылают более 150 российских дипломатов.
- Россия высылает дипломатов 23 стран и обещает выдворение представителей еще 4 государств.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипаля должны агенты США и Великобритании.
- Путин заявил, что яд "Новичок" могли производить в 20 странах.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела повод для покушения на Скрипаля.
- В Британии нашли лабораторию, которая могла изготовить "Новичка".
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и увезли в тайное место.
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