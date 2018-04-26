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Возле Верховной Рады прорвало трубу и затопило дорогу, образовался затор


фото: Київ Оперативний
Утром 26 апреля на улице Грушевского произошла авария, в результате чего дорога возле Верховной Рады превратилась в озеро

Об этом сообщает Оперативный Киев

Отмечается, что авария повлекла скопление транспорта на улице Грушевского, образовался затор.

"На улице Грушевского, возле ВРУ, пробка, возникшая в результате прорыва трубы. Лучше объехать", - предупреждают в сообщении.

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