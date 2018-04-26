Возле Верховной Рады прорвало трубу и затопило дорогу, образовался затор
26 апреля, 2018, 11:04
Утром 26 апреля на улице Грушевского произошла авария, в результате чего дорога возле Верховной Рады превратилась в озеро
Об этом сообщает Оперативный Киев
Отмечается, что авария повлекла скопление транспорта на улице Грушевского, образовался затор.
"На улице Грушевского, возле ВРУ, пробка, возникшая в результате прорыва трубы. Лучше объехать", - предупреждают в сообщении.
- Напомним, 24 апреля в Соломенском районе произошел прорыв водопровода, из-за чего на улице образовался фонтан воды высотой 6-7 метров
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