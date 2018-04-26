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Во льдах Арктики появляются таинственные дыры. И никто не понимает, почему

Во льдах в Арктике - в частности, в Гренландии, появляются дыры, но ученые не могут понять, что их вызывает

Об этом пишет Popular Mechanics.

Фотография, на которой видны странные дыры во льду, сделанное фотографом и ученым Джоном Соннтагом в рамках миссии NASA "IceBridge".

Пока нет точных данных о причинах возникновения этих провалов - возможно, они появляются из-за таяния льда, которое происходит благодаря повышению температуры морской воды. Еще одна потенциальная причина их возникновения - тюлени или киты, которые охотятся подо льдом и делают воздушные отверстия.

Миссия "IceBridge" направлена на создание полной визуальной картинки Северного и Южного полюсов с использованием лучшей фото - и видеотехники.

При этом пока фотографии, сделанные в рамках программы "IceBridge", больше создают вопросов, чем дают ответов.

NASA даже создала конкурс, предложив зрителям угадать, что же изображается на фотографии. В результате организация получила массу зрительских ответов, которые предполагали, что дыры во льду могут быть связаны с работой подводных лодок, падением астероидов, вулканической активностью и даже химическими процессами в соленой воде.

Напомним, исследовав образцы льда из Северного Ледовитого океана ученые обнаружили в некоторых глыбах более 12 тысяч микрочастиц пластика на литр льда. Всего в ней нашли 17 видов искусственных материалов.

Загрязнение Мирового океана является одной из острейших проблем экологии. Так, в северной части Тихого океана собралось наибольшее скопление пластика в мире. Его обнаружили еще в 1980-х годах и символично назвали мусорной "пятном". Скопления ежегодно увеличивается и в настоящее время охватывает площадь более 1,6 млн кв. км, что в разы превышает предыдущие оценки.

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