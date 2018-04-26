Во льдах Арктики появляются таинственные дыры. И никто не понимает, почему
Об этом пишет Popular Mechanics.
Фотография, на которой видны странные дыры во льду, сделанное фотографом и ученым Джоном Соннтагом в рамках миссии NASA "IceBridge".
Пока нет точных данных о причинах возникновения этих провалов - возможно, они появляются из-за таяния льда, которое происходит благодаря повышению температуры морской воды. Еще одна потенциальная причина их возникновения - тюлени или киты, которые охотятся подо льдом и делают воздушные отверстия.
Миссия "IceBridge" направлена на создание полной визуальной картинки Северного и Южного полюсов с использованием лучшей фото - и видеотехники.
При этом пока фотографии, сделанные в рамках программы "IceBridge", больше создают вопросов, чем дают ответов.
NASA даже создала конкурс, предложив зрителям угадать, что же изображается на фотографии. В результате организация получила массу зрительских ответов, которые предполагали, что дыры во льду могут быть связаны с работой подводных лодок, падением астероидов, вулканической активностью и даже химическими процессами в соленой воде.
Напомним, исследовав образцы льда из Северного Ледовитого океана ученые обнаружили в некоторых глыбах более 12 тысяч микрочастиц пластика на литр льда. Всего в ней нашли 17 видов искусственных материалов.
Загрязнение Мирового океана является одной из острейших проблем экологии. Так, в северной части Тихого океана собралось наибольшее скопление пластика в мире. Его обнаружили еще в 1980-х годах и символично назвали мусорной "пятном". Скопления ежегодно увеличивается и в настоящее время охватывает площадь более 1,6 млн кв. км, что в разы превышает предыдущие оценки.
Читайте также: Смерть в воздухе. Как "скучная" экология незаметно убьет 260 тысяч человек
- Британский дайвер Вещь Хорнер снял на камеру погружение в Индийский океан возле острова Нуса Пенида, неподалеку от побережья индонезийского туристического курорта Бали, но вместо ожидаемых скоплений скатов и других рыб обнаружил огромное скопление пластиковых отходов.
- Испанские экологи обнаружили в желудке мертвого 10-метрового кашалота, которого выбросило на берег страны, более 29 килограммов пластика. Он умер, потому что не смог переварить мусор
- Японские ученые нашли и улучшили бактерию, которая уничтожает пластик за несколько дней.
- Исследование, проведенное на основании 25 лет спутниковой съемки, установило, что уровень мирового океана поднимается не на стабильные 3 мм в год, как это предполагалось ранее.
- Таяние крупных ледников из-за изменения климата может катастрофически подействовать на береговую линию и прибрежные города. Специалисты Принстонского и Колумбийского университетов (США) предложили геоинженерные решение этой проблемы - просто построить стену вокруг тающих глыб. Но одобрят такой проект, остается непонятным
Читайте также
-
-
-
-
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов