В Индии школьный автобус столкнулся с поездом, погибли 13 детей

26 апреля, 2018, 11:55

В северном индийском штате Уттар-Праде в результате столкновения школьного микроавтобуса и поезда погибли 13 детей

Об этом сообщили в полиции, передает Reuters.

Всего в автобусе находилось 22 ребенка, 8 из них отправили в больницу.

Авария произошла утром, когда дети ехали в школу. Что стало причиной аварии пока неизвестно.

Также, издание сообщает, что это уже вторая авария со школьниками, которая произошла в течение последнего времени. 9 апреля в северо-индийском штате Химачал-Прадеш школьный автобус слетел с горной дороги. В аварии погибли 24 ребенка и 3 взрослых.