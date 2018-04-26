В Индии школьный автобус столкнулся с поездом, погибли 13 детей
26 апреля, 2018, 11:55
В северном индийском штате Уттар-Праде в результате столкновения школьного микроавтобуса и поезда погибли 13 детей
Об этом сообщили в полиции, передает Reuters.
Всего в автобусе находилось 22 ребенка, 8 из них отправили в больницу.
Авария произошла утром, когда дети ехали в школу. Что стало причиной аварии пока неизвестно.
Также, издание сообщает, что это уже вторая авария со школьниками, которая произошла в течение последнего времени. 9 апреля в северо-индийском штате Химачал-Прадеш школьный автобус слетел с горной дороги. В аварии погибли 24 ребенка и 3 взрослых.
- Напомним, в КНДР автобус с китайскими туристами упал с моста. Погибло 36 человек.
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