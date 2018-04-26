В Турции 14 журналистов оппозиционной Cumhuriyet приговорили к тюремным срокам
Об этом сообщает Aljazeera.
Приговор устанавливает сроки от 2,5 до 7,5 лет заключения. Среди осужденных есть известные турецкие журналисты, такие как Ахмет Сок, которому дали 7 лет и 6 месяцев, колумнист Кадри Гурсель, которого приговорили к 2,5 годам заключения, главный редакитор Cumhuriyet, которого посадили на 7,5 лет.
Еще одного подозреваемого, который не является сотрудником издания, приговорили к 10 годам.
Суд также оправдал трех сотрудников газеты. Дело против экс-главреда Кана Дундара будет рассматриваться отдельно.
Осужденные сейчас находятся на свободе в ожидании рассмотрения апелляции, однако им запрещено выезжать из страны.
Журналистов обвинили в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана, ультралевой партией Революционный Народный Освободительный Фронт и организацией религиозного лидера Фетхуллаха Гюлена.
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