В сборной Швеции решили, возьмут ли Ибрагимовича на ЧМ-2018
26 апреля, 2018, 17:14
Стало известно, сыграет ли знаменитый шведский форвард Златан Ибрагимович на чемпионате мира по футболу
Менеджер сборной Швеции Ларс Рихт заявил, что Ибрагимович в Россию не поедет, сообщает официальный сайт Футбольной федерации Швеции.
"Я разговаривал со Златаном во вторник. Он не изменил своего решения относительно выступлений за сборную", - сказал Рихт. Поэтому Ибрагимович не будет включен в заявку сборной Швеции на чемпионат мира, которая будет подана 15 мая.
Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016. Позже форвард заявлял, что готов вернуться в национальную команду для участия в чемпионате мира, если будет в форме.
- В марте Ибрагимович разорвал контракт с "Манчестер Юнайтед" и перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси".
- Сборная Швеции на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Германии, Мексики и Южной Кореи.
- Чемпионат мира может пропустить основной защитник соперников шведов - немцев - Боатенг, получивший травму в матче за "Баварию" против "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов.
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