 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В сборной Швеции решили, возьмут ли Ибрагимовича на ЧМ-2018


фото: hottestgist.com
Стало известно, сыграет ли знаменитый шведский форвард Златан Ибрагимович на чемпионате мира по футболу

Менеджер сборной Швеции Ларс Рихт заявил, что Ибрагимович в Россию не поедет, сообщает официальный сайт Футбольной федерации Швеции.

"Я разговаривал со Златаном во вторник. Он не изменил своего решения относительно выступлений за сборную", - сказал Рихт. Поэтому Ибрагимович не будет включен в заявку сборной Швеции на чемпионат мира, которая будет подана 15 мая.

Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016. Позже форвард заявлял, что готов вернуться в национальную команду для участия в чемпионате мира, если будет в форме.

Читайте также: Жеребьевка ЧМ-2018. Кто будет фаворитами и аутсайдерами чемпионата мира по футболу

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 апреля, 2018 четверг

больше новостей

26 апреля, 2018 четверг

25 апреля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать