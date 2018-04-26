В России отказались выполнять резолюцию ПАСЕ относительно Украины
Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, передает "Укринформ".
Перед заседанием ad hoc комитета ПАСЕ в Страсбурге Слуцкого спросили, когда Россия будет выполнять резолюции ПАСЕ по Украине.
"Никогда", - ответил депутат РФ.
Он также рассказал, что во время заседания ad hoc комитета рассчитывает на "конструктивное сотрудничество между Россией и Советом Европы".
На вопрос о том, как ему удалось приехать в Страсбург, находясь под санкциями, Слуцкий ответил, что санкции не распространяются на участие в работе международных организаций.
"Санкции предусматривают, что участвовать в работе общественных организаций можно, а Совет Европы относится к числу этих организаций, международных", - заявил депутат.
- 24 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы почти единогласно приняла решение, в котором признал отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) оккупированными Россией.
- Впоследствии депутаты ПАСЕ единогласно приняли резолюцию о поддержке противодействия российской пропаганде на уровне ЕС.
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