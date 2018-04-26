В России отказались выполнять резолюцию ПАСЕ относительно Украины

26 апреля, 2018, 17:21

Россия никогда не станет выполнять резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы относительно Украины

Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, передает "Укринформ".

Перед заседанием ad hoc комитета ПАСЕ в Страсбурге Слуцкого спросили, когда Россия будет выполнять резолюции ПАСЕ по Украине.

"Никогда", - ответил депутат РФ.

Он также рассказал, что во время заседания ad hoc комитета рассчитывает на "конструктивное сотрудничество между Россией и Советом Европы".

На вопрос о том, как ему удалось приехать в Страсбург, находясь под санкциями, Слуцкий ответил, что санкции не распространяются на участие в работе международных организаций.

"Санкции предусматривают, что участвовать в работе общественных организаций можно, а Совет Европы относится к числу этих организаций, международных", - заявил депутат.