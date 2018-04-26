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В Полтаве пройдет первый фестиваль гуцульской культуры


фото: goloskarpat
В понедельник, 30 апреля, в Полтаве пройдет первый фестиваль гуцульской культуры

Начало мероприятия в 14:00, на Театральной площади.

День Гуцульской культуры – это первый в Украине своеобразный аутентичный художественный праздник, в котором принимают участие творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства из самого сердца столицы Гуцульщины – пгт Верховина Ивано-Франковской области.

Гости смогут увидеть аутентичные традиции гуцулов, празднование гуцульской свадьбы, народные мастера поделятся секретами старинных промыслов и откроют секреты своей кухни.

Также, будут угощать традиционными гуцульскими блюдами: банушем, который готовится из кукурузной муки и сметаны в чугунном казанке на открытом огне; блюдом "варя", которое готовится из отдельно сваренных и смешанных свежих и квашеных свеклы, фасоли и слив; Колочавской риплянкой и другими традиционными лакомствами, которые готовят только на вершинах украинских Карпат.

Посетителей ждет также аутентичная культурно-художественная программа. Творческие народные коллективы будут демонстрировать на сцене уникальное искусство Верховинщины – гуцульскую песню, народные танцы, театральное искусство, показ аутентичной гуцульской убыри (одежды).

На Театральной площади в выставочных палатках-павильонах будет действовать выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, вышивки, ткачества, скорнячества, бисероплетения, писанкарства.

Также горцы будут проводить мастер-классы по изготовлению гуцульской одежды, изделий декоративно-прикладного искусства, наряда гуцульской княгини, танца «Гуцулка».

Мероприятие состоится при поддержке Полтавской государственной администрации, а также при содействии Ивано-Франковской областной государственной администрации, Верховинской районного совета и Председателя Комитета по вопросам культуры и духовности, народного депутата Украины Николая Княжицкого.

Вход свободный.

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