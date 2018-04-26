В Москве пройдет митинг против "Роскомнадзора" и блокировки Telegram

26 апреля, 2018, 21:13

В столице России пройдет митинг против ограничений в интернете и блокировки мессенджера Telegram

Об этом сообщает "Радио Свобода”.

Согласованная со столичной мэрией акция запланирована на 30 апреля на проспекте Академика Сахарова. Организатором мероприятия выступила Либертарианская партия.

На сайте митинга отмечается, что "блокировка Telegram - это национальный позор". На акцию, как ожидается, придут около пяти тысяч человек. Организаторы призвали участников принести с собой бумажные самолетики.

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