В Москве пройдет митинг против "Роскомнадзора" и блокировки Telegram
26 апреля, 2018, 21:13
В столице России пройдет митинг против ограничений в интернете и блокировки мессенджера Telegram
Об этом сообщает "Радио Свобода”.
Согласованная со столичной мэрией акция запланирована на 30 апреля на проспекте Академика Сахарова. Организатором мероприятия выступила Либертарианская партия.
На сайте митинга отмечается, что "блокировка Telegram - это национальный позор". На акцию, как ожидается, придут около пяти тысяч человек. Организаторы призвали участников принести с собой бумажные самолетики.
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- Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
- Глава Роскомнадзора также поставил под сомнение работу на территории России сервисов Amazon и Google, IP-адреса которых ведомство начало закрывать в связи с попыткой заблокировать работу мессенджера Telegram на территории России.
- В рамках ограничения доступа к Telegram ведомство заблокировало более 16 миллионов IP-адресов, через которые жители России могли пользоваться мессенджером. В частности, был закрыт доступ почти к половине IP-адресов сервиса Amazon.
- При этом основатель и владелец компании, владеющей Telegram, Павел Дуров, на своей странице в Instagram заявил, что сервис "остается доступным для большинства жителей России".
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