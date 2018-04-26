В Киеве ввели в эксплуатацию первую очередь лечебно-диагностического корпуса "Охматдета"
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
26 апреля, и.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом посетили первую очередь лечебно-диагностического корпуса "Охматдета".
"Здесь несколько лет назад была разруха. Тысячи детей не могли лечиться, обследоваться. Сейчас здесь современное оборудование, хороший коллектив, специалисты высокого уровня. Первый пусковой комплекс полностью обеспечен оборудованием и персоналом, второй сдадим до конца 2019-го", - заявил Гройсман.
По словам Ульяны Супрун, открытие нового корпуса - результат эффективной борьбы с коррупцией.
"И это только маленькая часть того, что может достичь система здравоохранения Украины, если мы искореним коррупцию. Спасибо всем, кто работает ради восстановления "Охматдета" и помогает нашим маленьким пациентам получить современное и необходимое лечение", - добавила врач.
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