В Киеве ввели в эксплуатацию первую очередь лечебно-диагностического корпуса "Охматдета"

26 апреля, 2018, 19:36

В столице запустили первый пусковой комплекс "Охматдета": сейчас он полностью оснащен и принимает пациентов со сверхсложными диагнозами

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

26 апреля, и.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом посетили первую очередь лечебно-диагностического корпуса "Охматдета".

"Здесь несколько лет назад была разруха. Тысячи детей не могли лечиться, обследоваться. Сейчас здесь современное оборудование, хороший коллектив, специалисты высокого уровня. Первый пусковой комплекс полностью обеспечен оборудованием и персоналом, второй сдадим до конца 2019-го", - заявил Гройсман.

По словам Ульяны Супрун, открытие нового корпуса - результат эффективной борьбы с коррупцией.

"И это только маленькая часть того, что может достичь система здравоохранения Украины, если мы искореним коррупцию. Спасибо всем, кто работает ради восстановления "Охматдета" и помогает нашим маленьким пациентам получить современное и необходимое лечение", - добавила врач.