В Киеве студенты-рыбаки выловили мертвого мужчину
26 апреля, 2018, 14:42
В Днепровском районе Киева двое студентов обнаружили тело мужчины
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".
Труп вытащили из Русановского канала. Парни планировали порыбачить перед парами в университете, а когда закинули удочки - почувствовали, что что-то зацепилось. Сначала ребята подумали, что это просто мусор, но когда вытащили, увидели мертвого мужчину.
По предварительным данным, покойному было около 40 лет. В воде тело пролежало больше месяца.
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