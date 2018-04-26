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В Киеве студенты-рыбаки выловили мертвого мужчину

В Днепровском районе Киева двое студентов обнаружили тело мужчины

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Труп вытащили из Русановского канала. Парни планировали порыбачить перед парами в университете, а когда закинули удочки - почувствовали, что что-то зацепилось. Сначала ребята подумали, что это просто мусор, но когда вытащили, увидели мертвого мужчину.

По предварительным данным, покойному было около 40 лет. В воде тело пролежало больше месяца.

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