В Киеве студенты-рыбаки выловили мертвого мужчину

26 апреля, 2018, 14:42

В Днепровском районе Киева двое студентов обнаружили тело мужчины

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Труп вытащили из Русановского канала. Парни планировали порыбачить перед парами в университете, а когда закинули удочки - почувствовали, что что-то зацепилось. Сначала ребята подумали, что это просто мусор, но когда вытащили, увидели мертвого мужчину.

По предварительным данным, покойному было около 40 лет. В воде тело пролежало больше месяца.