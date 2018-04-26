 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве на тротуаре сбили пешехода

В Святошинском районе Киева автомобиль Volkswagen Tiguan вылетел на тротуар и сбил пешехода

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

ДТП произошло на проспекте Леся Курбаса. По словам полицейских, водитель двигался в направлении Большой Окружной, а перед ним ехала другая большая машина, из-за которой не было видно, что участок дороги перекрыт.

Пытаясь избежать столкновения, водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил пешехода. При этом авто практически прижало к стене дома.

Мужчину 1989 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами забрала скорая.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 апреля, 2018 четверг

25 апреля, 2018 среда

больше новостей

26 апреля, 2018 четверг

25 апреля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать