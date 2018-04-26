В Киеве на тротуаре сбили пешехода
26 апреля, 2018, 10:22
В Святошинском районе Киева автомобиль Volkswagen Tiguan вылетел на тротуар и сбил пешехода
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".
ДТП произошло на проспекте Леся Курбаса. По словам полицейских, водитель двигался в направлении Большой Окружной, а перед ним ехала другая большая машина, из-за которой не было видно, что участок дороги перекрыт.
Пытаясь избежать столкновения, водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил пешехода. При этом авто практически прижало к стене дома.
Мужчину 1989 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами забрала скорая.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть