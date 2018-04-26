В Киеве на тротуаре сбили пешехода

26 апреля, 2018, 10:22

В Святошинском районе Киева автомобиль Volkswagen Tiguan вылетел на тротуар и сбил пешехода

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

ДТП произошло на проспекте Леся Курбаса. По словам полицейских, водитель двигался в направлении Большой Окружной, а перед ним ехала другая большая машина, из-за которой не было видно, что участок дороги перекрыт.

Пытаясь избежать столкновения, водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил пешехода. При этом авто практически прижало к стене дома.

Мужчину 1989 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами забрала скорая.