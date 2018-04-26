В Киеве фура сбила пешехода в 20 метрах от перехода

26 апреля, 2018, 12:27

В четверг, 26 апреля, в Голосеевском районе Киева грузовик сбил пешехода

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

ДТП произошло на Столичном шоссе. По словам полицейских, водитель грузовика двигался в направлении Большой Окружной. В этот момент на дорогу неожиданно выбежал пешеход.

В результате столкновения мужчину 1989 года рождения с травмами различной степени тяжести забрала карета скорой помощи.

При этом авария произошла примерно в 20 метрах от пешеходного перехода.

Полицейские отметили, что пострадавший не имел признаков алкогольного опьянения. Почему он не перешел дорогу в установленном месте, установит следствие.