В Харькове подполковник полиции требовал $8 тыс. за открытие уголовного дела
26 апреля, 2018, 08:24
В Харькове СБУ разоблачила подполковника Нацполиции на вымогательстве взятки за открытие уголовного дела
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Полицейский требовал $8 тыс. от директора частного предприятия. За эти деньги чиновник обещал открыть уголовное производство в отношении должников предпринимателя.
Спецслужащие задокументировано получения полицейским $2 тыс. - первой части неправомерной выгоды. После этого полицейского задержали вблизи рабочего места во время получения второй части взятки в размере $8 тыс.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).
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