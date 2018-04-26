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В Харькове подполковник полиции требовал $8 тыс. за открытие уголовного дела

В Харькове СБУ разоблачила подполковника Нацполиции на вымогательстве взятки за открытие уголовного дела

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Полицейский требовал $8 тыс. от директора частного предприятия. За эти деньги чиновник обещал открыть уголовное производство в отношении должников предпринимателя.

Спецслужащие задокументировано получения полицейским $2 тыс. - первой части неправомерной выгоды. После этого полицейского задержали вблизи рабочего места во время получения второй части взятки в размере $8 тыс.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

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