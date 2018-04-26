В Германии престижную музыкальную премию отменили из-за антисемитской песни про Освенцим

26 апреля, 2018, 10:27

В Германии отменили престижную музыкальную премию Echo после скандала, связанного с вручением награды дуэта рэперов с антисемитской песней

Об этом сообщает ВВС.

Дуэт Kollegah (псевдоним Феликса Блуме) и Фаридо Банго получили приз в номинации "Лучший хип-хоп альбом", в котором есть несколько отдсылок к Холокосту и его узникам.

В одном из треков альбома, "0815" есть строки: "Мое тело более рельефное, чем у узников Освенцима". Также, "Я творю Холокост, с "молотивым" иду".

Решение присвоить реперському дуэта премию за альбом "JBG3" (Молодой, жестокий, красивий3") привело к тому, что многие музыканты в знак протеста начали сдавать свои награды Echo.

Музыкальная индустрия Германии заявила, что не хочет видеть свою премию Echo как платформу для антисемитских настроений. Также, что авторитет премии упал и надо все начинать сначала.

Премия Echo в категориях классической и джазовой музыки, которые должны были вручать в конце мая, также не отменяются из-за решения полностью ликвидировать этот бренд.