В Чехии окончательно ликвидировали псевдоконсульство "ДНР"
Об этом сообщает Ceske Noviny.
Суд отклонил апелляцию председателя зарегистрированного объединения пророссийской активистки Нелли Лисковой.
Согласно решению суда, деятельность организации является незаконной и совпадает с деятельностью других государственных органов.
Лискова после оглашения решения сказала, что пересмотрит вариант обращения в Верховный суд Чехии. Она заявила, что собирается продолжать свою деятельность и не исключила создание другой подобной организации.
Так называемое "представительство ДНР" открылось в Остраве в 2016 году. Его возглавила пророссийская активистка Нела Лискова. МИД Чехии заявило, что центр не является официальной дипломатической миссией и подало жалобу в суд.
В ведомстве также подчеркнули, что Лискова несанкционированная использовала титул "Почетный консул", который процедурно находится в ведении МИД, таким образом обходя закон по отношению к Венской конвенции о консульских отношениях.
- Напомним, так называемое " консульство "ДНР" открылось в августе 2016 года.
- Глава МИД Чехии Любомир Заоралек пообещал применить юридические механизмы против фейкового "представительства ДНР" в Остраве еще в сентябре 2016.
- Тогда МИД Чехии заявило, что будет добиваться ликвидации "представительства ДНР" через суд.
- В апреле 2017 года областной суд Остравы постановил ликвидировать "Представительский центр ДНР" в Чехии.
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