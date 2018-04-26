В Чехии окончательно ликвидировали псевдоконсульство "ДНР"

26 апреля, 2018, 14:32

Верховный суд чешского города Оломоуць подтвердил решение ликвидировать самопровозглашенное самое "почетное консульство Донецкой народной республики"

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Суд отклонил апелляцию председателя зарегистрированного объединения пророссийской активистки Нелли Лисковой.

Согласно решению суда, деятельность организации является незаконной и совпадает с деятельностью других государственных органов.

Лискова после оглашения решения сказала, что пересмотрит вариант обращения в Верховный суд Чехии. Она заявила, что собирается продолжать свою деятельность и не исключила создание другой подобной организации.

Так называемое "представительство ДНР" открылось в Остраве в 2016 году. Его возглавила пророссийская активистка Нела Лискова. МИД Чехии заявило, что центр не является официальной дипломатической миссией и подало жалобу в суд.

В ведомстве также подчеркнули, что Лискова несанкционированная использовала титул "Почетный консул", который процедурно находится в ведении МИД, таким образом обходя закон по отношению к Венской конвенции о консульских отношениях.