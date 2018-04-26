Усик отказался драться с Гассиевым в Москве. У КГБ не хватило денег

26 апреля, 2018, 22:11

Президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов рассказал, что "КГБ" приезжало к Александру Усику в Барселону, чтобы купить его согласие боксировать против Мурата Гассиева в Москве

Об этом сообщает iSport.

По словам президента лиги, Усик в мае должен был провести бой в первом тяжелом весе с российским боксером Муратом Гассиевым в Саудовской Аравии, однако русские хотели перекупить место проведения поединка.

"В российской федерации бокса все возглавляет начальник личной охраны Путина, вообще, все там в погонах ходят, "КГБшники". Они за большие миллионы хотят перекупить у Джидды (Саудовская Аравия) право проведения боя, чтобы провести его в Москве.

Когда Усик готовился в Барселоне, то они ездили к нему с чемоданом денег, чтобы купить его согласие.

"Усик сказал: "У меня счастливое число - 17", а КГБшники ему "Что 17?", а Усик говорит: "17 миллионов". Вот они и уехали. Нужно было с большим чемоданом приехать", - рассказал Завьялов.