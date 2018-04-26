Усик отказался драться с Гассиевым в Москве. У КГБ не хватило денег
Об этом сообщает iSport.
По словам президента лиги, Усик в мае должен был провести бой в первом тяжелом весе с российским боксером Муратом Гассиевым в Саудовской Аравии, однако русские хотели перекупить место проведения поединка.
"В российской федерации бокса все возглавляет начальник личной охраны Путина, вообще, все там в погонах ходят, "КГБшники". Они за большие миллионы хотят перекупить у Джидды (Саудовская Аравия) право проведения боя, чтобы провести его в Москве.
Когда Усик готовился в Барселоне, то они ездили к нему с чемоданом денег, чтобы купить его согласие.
"Усик сказал: "У меня счастливое число - 17", а КГБшники ему "Что 17?", а Усик говорит: "17 миллионов". Вот они и уехали. Нужно было с большим чемоданом приехать", - рассказал Завьялов.
- Напомним, 17 апреля Усик отказался драться с Гассиевым в России.
- Впоследствии латвиец Майрис Бриедис готов заменить украинца Александра Усика в бою против россиянина Мурата Гассиева.
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