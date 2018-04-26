Умер украинский писатель и литературовед Сергей Иванюк
Об этом на его странице в Facebook сообщили друзья и знакомые.
Сергей Иванюк был одним из тех, кто возрождал Киево-Могилянскую академию. После ее открытия в 1992 году стал деканом гуманитарных наук, а с 1994 по 2000 годы был ректором учебного заведения.
До последнего работал на кафедре литературоведения НаУКМА, был одним из любимых преподавателей среди студентов.
В 2006 году возглавил редакцию журнала для подростков “Одноклассник”. Писал для произведения для детей под псевдонимом Сергей Оксеник. В 2004 году вышла первая книга его приключенческо-фантастической трилогии “Лесом, небом, водой” (“Лысый”).
17 апреля этого года состоялась его презентация его нового романа “Убийство пьяной пионерки”.
На момент смерти Сергею Иванюку исполнилось 67 лет.
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