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Украинский клуб будет тренировать экс-футболист "Аякса"


фото: veres.club
Главным тренером ровенского "Вереса" назначен Андрей Демченко, который выигрывал Суперкубок УЕФА в составе голландского "Аякса"

Об этом сообщает официальный сайт "Вереса".

Демченко заменил на этом посту белоруса Юрия Свиркова, который накануне подал в отставку. Ранее Демченко работал в Ровно ассистентом другого тренера - Юрия Вирта. Также он возглавлял молодежную команду запорожского "Металлурга" и входил в тренерский штаб основы этого клуба.

41-летний Демченко является воспитанником запорожского футбола. В 1992 году оказался в дубле московского ЦСКА, получил российское гражданство и выступал за молодежную сборную России. В 1995 году перешел в голландский "Аякс", с которым в том же сезоне выиграл Суперкубок УЕФА, приняв участие в матче против испанской "Сарагосы". Однако, заиграть в амстердамском клубе Демченко не смог и вернулся в ЦСКА.

  • Позже играл за "Металлург", "Ильичевец", "Оболонь", "Гелиос" и молдавскую "Дачию".
  • "Верес" в чемпионате Украины выступает в шестерке лучших и за четыре тура до окончания турнира занимает в ней последнюю позицию.

 

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