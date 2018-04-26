Украина договорилась с Болгарией о языке в школах
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, закон “Об образовании” гарантирует, что украинские дети, относящиеся к национальным меньшинствам, получат достаточный уровень как родного, так и государственного языка для реализации их конституционных прав.
В Декларации говорится, что наряду с изучением государственного языка болгарское меньшинство будет иметь необходимые условия для изучения и обучения на родном. Стороны отдельно подтвердили важность изучения государственного языка "как фактора интеграции страны и общественного согласия через расширение применения государственного языка в учебном процессе, в частности путем увеличения времени обучения на государственном языке”.
- Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который Венгрия и Румыния раскритиковали за статью об образовании на государственном языке.
- МИД Венгрии пригрозил заблокировать все будущие сближения Украины с ЕС из-за нового закона об образовании.
- Венецианская комиссия не поддержала упреков Венгрии относительно украинского образовательного закона. В ЕС согласны, что образовательный закон не нарушает Соглашения об ассоциации.
- Венецианская комиссия пришла к выводам, что права венгероязычные и других меньшинств могут быть соблюдены без внесения изменений в ст. 7 закона об образовании - ту, что устанавливает язык обучения.
- Венгрия применила право вето и заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.
- США высказались за проведение встречи Украина-НАТО, которую блокирует Венгрия.
- Венгерское меньшинство отказалось от консультаций относительно языка образования.
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