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Украина договорилась с Болгарией о языке в школах


фото: mon.gov.ua
Украина и Болгария подписали декларацию об имплементации языковой статьи закона "Об образовании", гарантирующей права болгарского меньшинства

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, закон “Об образовании” гарантирует, что украинские дети, относящиеся к национальным меньшинствам, получат достаточный уровень как родного, так и государственного языка для реализации их конституционных прав.

В Декларации говорится, что наряду с изучением государственного языка болгарское меньшинство будет иметь необходимые условия для изучения и обучения на родном. Стороны отдельно подтвердили важность изучения государственного языка "как фактора интеграции страны и общественного согласия через расширение применения государственного языка в учебном процессе, в частности путем увеличения времени обучения на государственном языке”.

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