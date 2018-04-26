Украина договорилась с Болгарией о языке в школах

26 апреля, 2018, 18:29

Украина и Болгария подписали декларацию об имплементации языковой статьи закона "Об образовании", гарантирующей права болгарского меньшинства

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, закон “Об образовании” гарантирует, что украинские дети, относящиеся к национальным меньшинствам, получат достаточный уровень как родного, так и государственного языка для реализации их конституционных прав.

В Декларации говорится, что наряду с изучением государственного языка болгарское меньшинство будет иметь необходимые условия для изучения и обучения на родном. Стороны отдельно подтвердили важность изучения государственного языка "как фактора интеграции страны и общественного согласия через расширение применения государственного языка в учебном процессе, в частности путем увеличения времени обучения на государственном языке”.