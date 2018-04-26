Ученые разработали 3D-принтер, печатающий еду из криогенной муки

26 апреля, 2018, 12:15

Группа ученых из корейского университета Ихва разработала 3D-принтер, который может печатать еду из криогенного муки

Особенность такого питания в том, что эта технология позволяет с точностью контролировать состав, рецептуру и текстуру продукции, пишет The Faceb Journal со ссылкой на инженеров, которые рассказали о своем методе на конференции Experimental Biology 2018.

Технология печати еды с криогенной муки отличается от других способов использования 3D-печати в пищевой промышленности точечным подходом.

На первом этапе происходит криогенный размол - он позволяет из продуктов при температуре около 100 градусов получить микрочастицы углеводов и белков.

Точный состав и свойства этих микрочастиц можно контролировать с помощью перекристаллизации. После этого их соединяют со связующим полимерным веществом и придают необходимую форму.

При этом можно менять как поверхностную, так и внутреннюю структуру напечатанной пищи, максимально приближая ее к улучшенной версии оригинала. В будущем эта технология может быть использована как в домашнем, так и в промышленном производстве.

Читайте также: Международный день супов. 5 удивительных рецептов с пивом, шоколадом и фруктами