Ученые разработали 3D-принтер, печатающий еду из криогенной муки
Особенность такого питания в том, что эта технология позволяет с точностью контролировать состав, рецептуру и текстуру продукции, пишет The Faceb Journal со ссылкой на инженеров, которые рассказали о своем методе на конференции Experimental Biology 2018.
Технология печати еды с криогенной муки отличается от других способов использования 3D-печати в пищевой промышленности точечным подходом.
На первом этапе происходит криогенный размол - он позволяет из продуктов при температуре около 100 градусов получить микрочастицы углеводов и белков.
Точный состав и свойства этих микрочастиц можно контролировать с помощью перекристаллизации. После этого их соединяют со связующим полимерным веществом и придают необходимую форму.
При этом можно менять как поверхностную, так и внутреннюю структуру напечатанной пищи, максимально приближая ее к улучшенной версии оригинала. В будущем эта технология может быть использована как в домашнем, так и в промышленном производстве.
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