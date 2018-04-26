Убийство бизнесмена неподалеку АП раскрыто, задержанному сообщили о подозрении

26 апреля, 2018, 10:53

Прокуратура Киева заявила о раскрытии убийства бизнесмена, совершенного 6 марта в центре столицы неподалеку от Администрации президента Украины

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба столичной прокуратуры.

"Во время внезапного конфликта, возникшего между потерпевшим и подозреваемым, последний нанес мужчине один удар ножом в область правого бедра, чем вызвал острую кровопотерю и шок, что привело к смерти раненого в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

Убийство произошло во дворе по ул. Лютеранской, 30. Жертва - 37-летний бизнесмен, который направлялся к своей машине. Сразу после совершения преступления, злоумышленник скрылся.

Правоохранители задержали подозреваемого - им оказался 42-летний местный житель, который ранее дважды привлекался к уголовной ответственности. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего).

Прокуратура направила в Печерский райсуд Киева ходатайство о мере пресечения в виде ареста.