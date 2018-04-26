Суд восстановил в должности экс-главу ГСЧС Бочковского, отстраненного в 2015 году по подозрению в коррупции

26 апреля, 2018, 14:15

Суд восстановил в должности экс-руководителя ГСЧС, которого отстранили в 2015 по подозрению в коррупции

Экс-главу Государственной службы чрезвычайных ситуаций Сергея Бочковского, которого подозревали в организации коррупционных схем тендерных закупок, суд восстановил в должности.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета Министров Украины об увольнении Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Своим решением в четверг суд восстановил его в должности с 25 марта 2015 года.

Как сообщает "Украинская правда", суд также определил взыскание с ГСЧС в пользу Бочковского средней зарплаты за время вынужденного прогула.

Это решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Киевском апелляционном административном суде.

Как пояснил адвокат Бочковского Владимир Енич, после получения полного текста решения и исполнительного листа Бочковский может идти с этими документами в секретариат Кабинета министров, и должно быть принято решение о его восстановлении в должности.

По словам юриста, это должно быть сделано независимо от решения Апелляционного суда, а после рассмотрения апелляции в зависимости от ее результатов могут быть приняты уже другие решения.