Суд восстановил в должности экс-главу ГСЧС Бочковского, отстраненного в 2015 году по подозрению в коррупции
Экс-главу Государственной службы чрезвычайных ситуаций Сергея Бочковского, которого подозревали в организации коррупционных схем тендерных закупок, суд восстановил в должности.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета Министров Украины об увольнении Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Своим решением в четверг суд восстановил его в должности с 25 марта 2015 года.
Как сообщает "Украинская правда", суд также определил взыскание с ГСЧС в пользу Бочковского средней зарплаты за время вынужденного прогула.
Это решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Киевском апелляционном административном суде.
Как пояснил адвокат Бочковского Владимир Енич, после получения полного текста решения и исполнительного листа Бочковский может идти с этими документами в секретариат Кабинета министров, и должно быть принято решение о его восстановлении в должности.
По словам юриста, это должно быть сделано независимо от решения Апелляционного суда, а после рассмотрения апелляции в зависимости от ее результатов могут быть приняты уже другие решения.
- Напомним, 25 марта 2015 года во время заседания Кабмина были задержаны глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий. Они подозревались в организации коррупционной схемы тендерной закупки горюче-смазочных материалов у компаний по завышенным ценам.
- Печерский суд 27 марта решил не применять меру пресечения для Бочковского, потому что чиновника пришлось бы отпустить из-под стражи через 72 часа после задержания - 28 марта.
- Позже министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что прокуратура отозвала ходатайство об аресте бывшего главы ГСЧС Сергея Бочковского, чтобы расширить его. По словам Авакова, суд получит новое ходатайство об аресте Бочковского 27 марта.
- 2 апреля Сергей Бочковский вышел из СИЗО под залог в размере почти 1,2 млн грн.
- Позже сообщалось, что Бочковский и Стоецкий обвинялись в хищении бюджетных средств в размере 1 млн грн.
- В декабре 2015 года из-за отказа ГПУ подписывать обвинения Бочковському Арсен Аваков мог уйти в отставку.
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