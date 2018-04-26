Суд восстановил Амосову на должности ректора медуниверситета им. Богомольца

26 апреля, 2018, 08:45

Печерский райсуд Киева признал незаконным приказ об увольнении Екатерины Амосовой с должности ректора Национального медуниверситета им. Богомольца и восстановил ее в должности

Об этом говорится в постановлении суда от 23 апреля, обнародованном на сайте НМУ ім. Богомольца.

"Заявление представителя истца об обеспечении иска в деле по иску Амосовой Екатерины Николаевны к Министерству здравоохранения о признании увольнения незаконным, отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании заработка за время вынужденного прогула - удовлетворить", - говорится в постановлении.

Суд также запретил МЗ объявлять конкурс на замещение должности ректора НМУ им. Богомольца. Решение подлежит немедленному исполнению со дня его вынесения. Его можно обжаловать в течение 15 дней.