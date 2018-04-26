Суд восстановил Амосову на должности ректора медуниверситета им. Богомольца
26 апреля, 2018, 08:45
Печерский райсуд Киева признал незаконным приказ об увольнении Екатерины Амосовой с должности ректора Национального медуниверситета им. Богомольца и восстановил ее в должности
Об этом говорится в постановлении суда от 23 апреля, обнародованном на сайте НМУ ім. Богомольца.
"Заявление представителя истца об обеспечении иска в деле по иску Амосовой Екатерины Николаевны к Министерству здравоохранения о признании увольнения незаконным, отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании заработка за время вынужденного прогула - удовлетворить", - говорится в постановлении.
Суд также запретил МЗ объявлять конкурс на замещение должности ректора НМУ им. Богомольца. Решение подлежит немедленному исполнению со дня его вынесения. Его можно обжаловать в течение 15 дней.
- Напомним, 20 февраля Минздрав отстранил Екатерину Амосову от выполнения обязанностей ректора медицинского университета им. Богомольца за срыв лицензионного экзамена для студентов-стоматологов 3 курса.
- 30 марта комиссия МЗ признала работу ректора Екатерины Амосовой неудовлетворительной. 16 апреля Амосову уволили с должности.
- МЗ объявил конкурс на должность ректора медуниверситета Богомольца.
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