Шулявский мост закрывается на ремонт. Изменено движение транспорта

26 апреля, 2018, 17:25

С 1 мая в Киеве изменятся маршруты транспорта в связи с подготовкой к ремонту Шулявского путепровода, который расположен над проспектом Победы

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Ориентировочно ремонтные работы продлятся 17 месяцев, и на это время движение транспорта будет изменено. Также для урегулирования движения будет установлено три светофора, перенесена контактная сеть для бесперебойного движения троллейбусов и вынесены МАФы с территории ведения ремонта.

Предварительно предусмотрены следующие изменения:

движение по улице Александра Довженко – по улице Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых Дач) будет происходить по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращении на ул. Вадима Гетьмана.

по улице Вадима Гетьмана – по улице Александра Довженко (в сторону вул. Е. Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на вул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор).

односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до вул. Петра Нестерова и вул. Петра Нестерова. В направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор).

троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку «Индустриальный мост». Со стороны ул. Е.Телиги по ул. Александра Довженко – "Ивана Гонты".

Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будет установлен светофор.

Отмечается, что в конце этого года движение по путепроводу будет возобновлено.