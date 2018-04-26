Шулявский мост закрывается на ремонт. Изменено движение транспорта
26 апреля, 2018, 17:25
С 1 мая в Киеве изменятся маршруты транспорта в связи с подготовкой к ремонту Шулявского путепровода, который расположен над проспектом Победы
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Ориентировочно ремонтные работы продлятся 17 месяцев, и на это время движение транспорта будет изменено. Также для урегулирования движения будет установлено три светофора, перенесена контактная сеть для бесперебойного движения троллейбусов и вынесены МАФы с территории ведения ремонта.
Предварительно предусмотрены следующие изменения:
- движение по улице Александра Довженко – по улице Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых Дач) будет происходить по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращении на ул. Вадима Гетьмана.
- по улице Вадима Гетьмана – по улице Александра Довженко (в сторону вул. Е. Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на вул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор).
- односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до вул. Петра Нестерова и вул. Петра Нестерова. В направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор).
- троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку «Индустриальный мост». Со стороны ул. Е.Телиги по ул. Александра Довженко – "Ивана Гонты".
Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будет установлен светофор.
Отмечается, что в конце этого года движение по путепроводу будет возобновлено.
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