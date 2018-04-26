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Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Турцией


фото: UA-Football
Сборная Украины по футболу встретится в товарищеском матче с командой Турции

Игра состоится 20 ноября в Украине, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сборная Украины этой осенью стартует в новом турнире УЕФА - Лиге наций, где ее соперниками на групповом раунде в группе B будут команды Чехии и Словакии. Турция в этом же дивизионе встретится с Россией и Швецией.

Сборные Украины и Турции играли в одной группе в отборе чемпионата мира-2018. Обе команды не смогли преодолеть квалификацию - украинцы стали третьими, турки - четвертыми. В октябре 2016 года сборные сыграли в Турции вничью 2:2. В сентябре 1917 года сильнее оказалась Украина, которая победила дома команду Мирчи Луческу - 2:0.

  • В этом году у сборной Украины запланировано еще три товарищеских матча - 30 мая она сыграет с Марокко, 2 июня встретится с Албанией, а 10 октября проведет матч с Италией.
  • В марте сборная Украины сыграла два товарищеских матча, в которых сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) и победила Японию (2:1).

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