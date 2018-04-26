 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Российские оккупанты бьют из тяжелой артиллерии, танков и ракетных систем: 76 обстрелов, 11 раненых бойцов АТО

В среду, 25 апреля, российские наемники на Донбассе 76 раз обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении из реактивных систем залпового огня и 152-мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и вооружение танка боевики обстреляли укрепления вблизи Новолуганського. Также 152-мм артиллерию и 82-мм минометы враг применил вблизи Светлодарска, 122-мм артиллерийские системы, 120-мм и 82-мм минометы и вооружение БМП - под Луганским и Новгородским, 122-мм артиллерию - в районе Зайцевого, а 120-мм и 82-мм минометы - неподалеку Троицкого.

По защитникам Новозвановки стреляли из 120-мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, под Новоселовкой - из танка, минометов калибра 82 мм, гранатометов и вооружения БМП, в районе Малинового - из стрелкового оружия.

На донецком направлении из 120-мм минометов и гранатометов террористы обстреляли защитников Верхньоторецького, шахты "Бутовка", Водяного и Гнутового.

Также из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия захватчики открывали огонь по защитникам Авдеевки из вооружения БМП палили во Талаковкой, Богдановкой и вблизи шахты "Бутовка", из гранатометов - возле Каменки, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, Гнутового, Славного, Красногоровки, Невельского, Верхнеторецкого и Песков.

Из стрелкового оружия оккупанты наводили по оборонцях Широкиного, Лебединского, Гнутового и Пищевика. Кроме этого, в районе Талаківки и Гнутового - применили противотанковый ракетный комплекс.

Вследствие вражеских обстрелов 8 украинских военнослужащих получили ранения, еще трое - боевые травмы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 апреля, 2018 четверг

25 апреля, 2018 среда

больше новостей

26 апреля, 2018 четверг

25 апреля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать