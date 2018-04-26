Российские оккупанты бьют из тяжелой артиллерии, танков и ракетных систем: 76 обстрелов, 11 раненых бойцов АТО

26 апреля, 2018, 07:28

В среду, 25 апреля, российские наемники на Донбассе 76 раз обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении из реактивных систем залпового огня и 152-мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и вооружение танка боевики обстреляли укрепления вблизи Новолуганського. Также 152-мм артиллерию и 82-мм минометы враг применил вблизи Светлодарска, 122-мм артиллерийские системы, 120-мм и 82-мм минометы и вооружение БМП - под Луганским и Новгородским, 122-мм артиллерию - в районе Зайцевого, а 120-мм и 82-мм минометы - неподалеку Троицкого.

По защитникам Новозвановки стреляли из 120-мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, под Новоселовкой - из танка, минометов калибра 82 мм, гранатометов и вооружения БМП, в районе Малинового - из стрелкового оружия.

На донецком направлении из 120-мм минометов и гранатометов террористы обстреляли защитников Верхньоторецького, шахты "Бутовка", Водяного и Гнутового.

Также из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия захватчики открывали огонь по защитникам Авдеевки из вооружения БМП палили во Талаковкой, Богдановкой и вблизи шахты "Бутовка", из гранатометов - возле Каменки, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, Гнутового, Славного, Красногоровки, Невельского, Верхнеторецкого и Песков.

Из стрелкового оружия оккупанты наводили по оборонцях Широкиного, Лебединского, Гнутового и Пищевика. Кроме этого, в районе Талаківки и Гнутового - применили противотанковый ракетный комплекс.

Вследствие вражеских обстрелов 8 украинских военнослужащих получили ранения, еще трое - боевые травмы.