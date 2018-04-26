Российские агенты планировали провокации в Украине на майские праздники, - СБУ
26 апреля, 2018, 13:10
СБУ разоблачила подготовку через соцсети пророссийских провокаций в Украине на майские праздники
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В марте и апреле спецслужба прекратила деятельность группы, которая состояла из двух киевлян и трех жителей Одесской области. Злоумышленники по указанию спецслужб России администрировали антиукраинские сообщества в соцсетях "ВКонтакт" и "Одноклассники".
Накануне майских праздников администраторы искали и вербовали в юго-восточных регионах страны исполнителей для осуществления провокаций.
По заданию и на деньги кураторов из России они должны активно распространять через подконтрольные группы в соцсетях сообщения, направленные на разжигание межнациональной розни, и призывы к массовым протестам.
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