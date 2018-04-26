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"Средневековое варварство": Аваков прокомментировал нападение на лагерь цыган в Киеве


фото: hromadske.ua
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскритиковал разгон лагеря ромов на Лысой горе в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Нападать на женщин и детей, угрожать им, травить их слезоточивым газом, портить их имущество и вообще относиться к ним, как к животным из-за этнической принадлежности - это средневековое варварство. Оно не подобает современной стране, которая стремится жить по европейским стандартам. Нацполиция не делит граждан по этническому признаку, когда охраняет общественный порядок и борется с преступностью", - заявил Аваков.

Министр отметил равенства перед законом людей на территории Украины независимо от их этнической принадлежности.

"Для нас все они все - или граждане Украины, или иностранцы, или лица без гражданства. Различные преступления и правонарушения совершают представители разных национальностей и этнических групп, и все они равны перед украинским законом. События в лесопарковой зоне на Лысой горе в Киеве 21 апреля будут расследованы полицией, виновные будут установлены и привлечены к уголовной ответственности", - добавил глава МВД.

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