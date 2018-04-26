"Арсенал" в большинстве не смог победить "Атлетико" в полуфинале Лиги Европы
Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч
"Арсенал" (Англия) - "Атлетико" (Испания) 1:1
Голы: Ляказетт, 61 - Гризманн, 82
На 10-й минуте за повторное предупреждение удален Врсалько ("Атлетико").
"Арсенал": Оспина, Джака, Бельєрін, Уэлбек, Мустафе, Монреаль, Озил, Уилшир, Ляказетт, Рэмси, Косельни
"Атлетико": Облак, Хименес, Гамейро (Габи 65), Эрнандес, Врсалько, Корреа (Савич 75), Ньигес, Гризманн (Торрес 85), Коке, Тейе, Годин
- Повторный матч между "Атлетиком" и "Арсеналом" состоится 3 мая в Мадриде.
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Финал Лиги Европы состоится 16 мая во французском Лионе.
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Лига Европы может стать последним турниром, который выиграет "Арсенал" под руководством французского тренера Арсена Венгера, который объявил, что после окончание этого сезона уходит в отставку.
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