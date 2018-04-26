 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Арсенал" в большинстве не смог победить "Атлетико" в полуфинале Лиги Европы


фото: ad.nl
В первом матче 1/2 финала Лиги Европы английский "Арсенал" не смог дома переиграть испанский "Атлетико"

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч

"Арсенал" (Англия) - "Атлетико" (Испания) 1:1

Голы: Ляказетт, 61 - Гризманн, 82

На 10-й минуте за повторное предупреждение удален Врсалько ("Атлетико").

"Арсенал": Оспина, Джака, Бельєрін, Уэлбек, Мустафе, Монреаль, Озил, Уилшир, Ляказетт, Рэмси, Косельни

"Атлетико": Облак, Хименес, Гамейро (Габи 65), Эрнандес, Врсалько, Корреа (Савич 75), Ньигес, Гризманн (Торрес 85), Коке, Тейе, Годин

  • Повторный матч между "Атлетиком" и "Арсеналом" состоится 3 мая в Мадриде.

  • Финал Лиги Европы состоится 16 мая во французском Лионе.

  • Лига Европы может стать последним турниром, который выиграет "Арсенал" под руководством французского тренера Арсена Венгера, который объявил, что после окончание этого сезона уходит в отставку.

Читайте также: Еврокубковые битвы и Лужный. Чем запомнится украинцам "Арсенал" Арсена Венгера

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 апреля, 2018 пятница

26 апреля, 2018 четверг

больше новостей

27 апреля, 2018 пятница

26 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать