Прокурор в деле Гриняка через суд требует у защиты немедленного предоставления имеющихся доказательств

26 апреля, 2018, 15:31

Прокурор по делу подозреваемого в организации штурма Майдана 18 февраля 2014 года генерал-майора Нацгвардии Владимира Гриняка просит суд обязать защиту немедленно предоставить обвинению имеющиеся доказательства

Об этом сообщил в Facebook адвокат Гриняка Станислав Иваницкий.

"Сегодня стороной защиты было выяснено, что недавно прокурор по делу обратился в Печерский райсуд Киева с ходатайством, которым просит обязать нас немедленно предоставить имеющиеся у нас доказательства. Однако, согласно положениям ч.6 ст.290 УПК Украины, сторона защиты имеет законное право отложить предоставление органу досудебного расследования имеющиеся доказательства до момента завершения ознакомления со всеми материалами собранными стороной обвинения", - написал Иваницкий.

Адвокат Гриняка утверждает, что защита имеет право не предоставлять собранные доказательства до окончательного завершения ознакомления с делом.

"Несмотря на то, что нам уже удалось ознакомиться с более 290 томами дела, процесс ознакомления еще окончательно не завершен, поскольку осталось доработать около 20 томов. Следовательно, такое незаконное требование о немедленном предоставлении собранных нами доказательств является необоснованным и преждевременным, о чем мы процессуальным образом неоднократно заявляли прокурору и следователю, как в устной, так и в письменной форме. Безусловно, нам удалось наработать значительную и убедительную доказательную базу, которая хоть и не насчитывает почти 100 тыс. листов бессмысленных документов, собранных стороной обвинения, однако способна полностью развеять сомнения относительно надуманности и абсурдности выдвинутых господину В. Гриняку обвинений. Все эти доказательства будут обязательно приобщены к материалам дела, но в то время и тем образом, которые определены УПК, а не по нелепой и произвольной прихоти прокурора", - заявил Иваницкий.

Адвокат также выразил уверенность в оправдательном приговоре суда и обвинил прокуратуру в предвзятом отношении к его подзащитному.

Убежден, что при рассмотрении данного уголовного дела по существу, суд сможет сопоставить доказательства, предоставленные сторонами процесса, и сделать необходимые выводы, которые лягут в основу обоснованного и справедливого оправдательного приговора. Однако, остается непонятным, что все-таки стало причиной заявления прокурором указанного необоснованного ходатайства. Это умышленное и демонстративное нарушение наших прав и игнорирование наших обоснованных доводов, подкрепленные нормами УПК? Или это банальное незнание норм действующего законодательства? Или, возможно, примитивное и коварное желание хоть как-то навредить полноценной реализации стороной защиты своих процессуальных прав? В любом случае, такое странное процессуальное поведение прокурора красноречиво свидетельствует о его предвзятом отношении к подозреваемому В. Гриняку.