Правительство планирует в этом году отремонтировать 4 тыс. км дорог на 47 млрд грн

26 апреля, 2018, 12:53

В 2018 году на ремонт дорог из бюджета выделено 47 миллиардов гривен. За эти деньги восстановят около 4000 км автодорог

Об этом сообщает информационный вестник правительства.

"Только за полтора года в системе управления дорожной отраслью осуществлены фундаментальные изменения и внедрены европейские принципы. Одной из основных является Дорожный фонд, который обеспечит гарантированное финансирование украинских дорог. В этом году на ремонты и строительство дорог будет направлено около 47 млрд грн", - говорится в сообщении.

Часть этих денег передадут местным властям за реформой децентрализации. Укравтодор ответственный за ремонт и содержание дорог только государственного значения, поэтому средства для ремонта дорог местного значения передаются через Дорожный фонд на места областных государственных администраций. В этом году это 11 миллиардов гривен.

"Отныне нет нужды выпрашивать средства на ремонт местной дороги у государства: каждый регион получает ресурсы и сам определяет, какие дороги требуют ремонта", - сообщает исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

Укравтодор ужесточил требования к подрядчикам – теперь по всем контрактам на средний ремонт гарантия не менее 5 лет, на капитальный – не менее 10 лет. В случае некачественного ремонта подрядчик должен за собственный счет ликвидировать все дефекты.

Сейчас в Укравтодоре пересматривают контракты, заключенные 2015-2016 года, где гарантийный срок составлял 3 года. Если этот срок завершается, проводятся проверки, и заказчик устранит дефекты за собственный счет.

Также, в Украине хотят отказаться от ямочных ремонтов. Но пока что, из экономических соображений, этого не произойдет. В прошлом году благодаря ямочным ремонтам удалось обеспечить проезд по 40 000 км дорог. Средства, что были потрачены на это, хватило бы лишь на 300 км среднего ремонта (это 10-15 км на каждую область).

Согласно стратегии развития украинских дорог, планируется за 5 лет соединить качественными дорогами все областные центры.