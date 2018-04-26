 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Правительство планирует в этом году отремонтировать 4 тыс. км дорог на 47 млрд грн


фото: Nikolaev24
В 2018 году на ремонт дорог из бюджета выделено 47 миллиардов гривен. За эти деньги восстановят около 4000 км автодорог

Об этом сообщает информационный вестник правительства.

"Только за полтора года в системе управления дорожной отраслью осуществлены фундаментальные изменения и внедрены европейские принципы. Одной из основных является Дорожный фонд, который обеспечит гарантированное финансирование украинских дорог. В этом году на ремонты и строительство дорог будет направлено около 47 млрд грн", - говорится в сообщении.

Часть этих денег передадут местным властям за реформой децентрализации. Укравтодор ответственный за ремонт и содержание дорог только государственного значения, поэтому средства для ремонта дорог местного значения передаются через Дорожный фонд на места областных государственных администраций. В этом году это 11 миллиардов гривен.

"Отныне нет нужды выпрашивать средства на ремонт местной дороги у государства: каждый регион получает ресурсы и сам определяет, какие дороги требуют ремонта", - сообщает исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

Укравтодор ужесточил требования к подрядчикам – теперь по всем контрактам на средний ремонт гарантия не менее 5 лет, на капитальный – не менее 10 лет. В случае некачественного ремонта подрядчик должен за собственный счет ликвидировать все дефекты.

Сейчас в Укравтодоре пересматривают контракты, заключенные 2015-2016 года, где гарантийный срок составлял 3 года. Если этот срок завершается, проводятся проверки, и заказчик устранит дефекты за собственный счет.

Также, в Украине хотят отказаться от ямочных ремонтов. Но пока что, из экономических соображений, этого не произойдет. В прошлом году благодаря ямочным ремонтам удалось обеспечить проезд по 40 000 км дорог. Средства, что были потрачены на это, хватило бы лишь на 300 км среднего ремонта (это 10-15 км на каждую область).

Согласно стратегии развития украинских дорог, планируется за 5 лет соединить качественными дорогами все областные центры.

  • Напомним, в 2017 году в Украине отремонтировали большое количество дорог за последние 5 лет – 2,1 тыс. км дорог. Для сравнения, в 2014 году было отремонтировано только 102 км.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 апреля, 2018 четверг

больше новостей

26 апреля, 2018 четверг

25 апреля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать