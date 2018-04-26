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Правительство отменило термин "высшее учебное заведение"


фото: pedpresa
Кабинет министров Украины отменил название “высшее учебное заведение” и ввел вместо него термин “учреждение высшего образования”

Соответствующее постановление правительство одобрило на заседании 25 апреля.

В частности, Кабмин внес изменения в порядок утверждения решений о присвоении ученых званий, заменив в его тексте слова “высшее учебное заведение” во всех падежах и числовых формах словами “учреждения высшего образования” в соответствующем падеже и числовой форме.

 

В МОН добавляют, что также изменены возможности деятелей культуры и искусств в получении ученого звания доцента.

"В предыдущей редакции порядка ученое звание доцента присваивалось деятелям культуры и искусств, которые имеют общественное признание, в результате чего получили почетное звание "Народный артист Украины", "Народный художник Украины", "Народный архитектор Украины", "Заслуженный деятель искусств". Теперь этот список расширен званиями "Заслуженный артист Украины", "Заслуженный художник Украины", "Заслуженный архитектор Украины", "Заслуженный работник культуры Украины", "Заслуженный мастер народного творчества Украины", – пояснил заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич.

  • Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон об образовании в сентябре прошлого года. Одним из нововведений закона является 12-летнее среднее образование. Документ также предлагает новый подход к развитию учителя и его педагогической свободы, в частности, предусматривает, что общее количество часов на повышение квалификации в течение 5 лет будет не менее 150 часов.

 

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