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Правоохранители обыскивают морпорт, принадлежащий Фирташу, - СМИ


фото: nikvesti
В четверг, 26 апреля, в Николаевском морском порту "Ника-Тера", принадлежащем Дмитрию Фирташу, киевские правоохранители проводят обыски

Об этом сообщают сотрудники предприятия, передает УНИАН.

"Нам всем сказали выйти в коридор админздания, вели себя довольно вызывающе. А спецназовцы начали обыскивать кабинеты. Работа предприятия заблокирована", - сообщает один из сотрудников.

Телефоны пресс-службы и приемной не отвечают.

В прокуратуре Николаевской области сообщили, что ничего об обыске не знают, ведь следственные действия проводит ГПУ и столичное спецподразделение "КОРД". Местные правоохранители к операции не привлекались.

ООО "МСП Ника-Тера" - современный высокомеханизированный порт площадью 147 га. На предприятии работает 1200 человек. Мощности порта дают возможность перегружать 7 млн тонн грузов в год.

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