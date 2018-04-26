Поставка Javelin Украине является мерой от массированной атаки россиян, - посол Германии
Об этом сообщил Рейхель в интервью агентству Интерфакс-Украина.
"Необходимо принять во внимание, что упомянутое оружие из США - это вооружение, которое не имеет прямого отношения к боевым действиям на Донбассе. Самые упоминаемые - это противотанковые ракетные комплексы "Javelin", но на Донбассе нет танковых боев. Соответственно, поставка этого вооружения является символической и является мерой предосторожности на случай возможной более серьезной атаки. Это не является вкладом в непосредственное решение конфликта на Донбассе", - сказал Рейхель.
Также он добавил, что Германия придерживается принципа не предоставлять вооружения в зону нестабильности.
"Мы не хотели бы, чтобы наше вооружение использовалось в зоне конфликтов, где гибнут люди", - добавил посол.
В свою очередь, посол Франции Изабель Дюмон выразила мнение, что большое количество оружия в зоне конфликта увеличивает риск его использования. По ее словам, решение конфликта на Донбассе может быть достигнутое только политическим путем.
- Напомним, Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине ракет и противотанковых ракетных комплексов Javelin. Стране могут предоставить 210 ракет Javelin и 37 ракетных комплексов Javelin Command.
- В августе 2017 года СМИ сообщали, что Пентагон рекомендует передать Украине систем Javelin на $50 млн.
- Впоследствии Государственный департамент США сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".
- 16 января посол США в Украине Мари Йованович рассказала, что военная помощь от американского правительства будет оказана Киеву бесплатно.
- ВСУ заявили, что они уже работают над всеми мерами, необходимыми для принятия на вооружение Javelin.
- По мнению экс-командующего сухопутных войск США в Европе Бена Годжеса, Javelin в Украине способны заставить Россию пересмотреть свое поведение и изменить восприятие конфликта на Донбассе.
- В апреля 2018 года Полторак и Маттис согласовали точную дату поставки комплексов Javelin в Украину.
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