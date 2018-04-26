Поставка Javelin Украине является мерой от массированной атаки россиян, - посол Германии

26 апреля, 2018, 13:40

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель считает, что предоставление США противотанковых комплексов Javelin Украине станет символическим жестом и средством предосторожности на случай возможной массовой атаки со стороны России

Об этом сообщил Рейхель в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Необходимо принять во внимание, что упомянутое оружие из США - это вооружение, которое не имеет прямого отношения к боевым действиям на Донбассе. Самые упоминаемые - это противотанковые ракетные комплексы "Javelin", но на Донбассе нет танковых боев. Соответственно, поставка этого вооружения является символической и является мерой предосторожности на случай возможной более серьезной атаки. Это не является вкладом в непосредственное решение конфликта на Донбассе", - сказал Рейхель.

Также он добавил, что Германия придерживается принципа не предоставлять вооружения в зону нестабильности.

"Мы не хотели бы, чтобы наше вооружение использовалось в зоне конфликтов, где гибнут люди", - добавил посол.

В свою очередь, посол Франции Изабель Дюмон выразила мнение, что большое количество оружия в зоне конфликта увеличивает риск его использования. По ее словам, решение конфликта на Донбассе может быть достигнутое только политическим путем.