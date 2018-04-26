Порошенко рассказал, когда заработает новый саркофаг над ЧАЭС

26 апреля, 2018, 14:23

Новый защитный саркофаг над Чернобыльской атомной электростанцией заработает в декабре 2018 года

Об этом сообщил в Twitter президент Украины Петр Порошенко.

"В этом году завершится один из важных этапов преобразования объекта "Укрытие" на экологически безопасную систему. На декабрь запланирован ввод в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента, установленного, или, как говорят, "надвинутого" раньше", - написал Порошенко.

Президент напомнил, что Верховная Рада приняла изменения в программу снятия ЧАЭС с эксплуатации, которые позволят, в частности, запустить хранилище отработанного ядерного топлива, экономя $200 млн в год, которые раньше Украина платила России за утилизацию таких отходов.

"На прошлой неделе ВР приняла в первом чтении Закон о внесении изменений в программу снятия ЧАЭС с эксплуатации. Изменения позволят продлить работы по консервации трех блоков; ввести в эксплуатацию хранилище отработанного ядерного топлива и объекты обращения с радиоактивными отходами. Мы вынуждены были ежегодно платить огромные средства - около $200 млн - государству-агрессору за хранение отработанного ядерного топлива с украинских АЭС", - подчеркнул Порошенко.

Цього року завершиться один із важливих етапів перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. На грудень заплановано введення в експлуатацію нового безпечного конфайнмента, встановленого, чи як кажуть, «насунутого» раніше — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 апреля 2018 г. Минулого тижня ВР ухвалила у першому читанні Закон щодо внесення змін до програми зняття ЧАЕС з експлуатації. Зміни дозволять подовжити роботи з консервації трьох блоків; ввести в експлуатацію сховище відпрацьованого ядерного палива і об'єкти поводження з радіоактивними відходами — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 апреля 2018 г. Ми вимушені були щороку сплачувати величезні кошти – близько 200 млн $ - державі-агресору за зберігання відпрацьованого ядерного палива з вітчизняних АЕС. Після побудови власного сховища Україна більше не залежатиме від РФ у цьому питанні pic.twitter.com/Ij60MQXSqq — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 апреля 2018 г. Початок роботи сховища відпрацьованого ядерного палива на ЧАЕС (СВЯП-2) на повну потужність, тобто його повна експлуатація, має розпочатися у IV кварталі 2019 року. За 9,5 років планується перемістити відпрацьоване ядерного палив до СВЯП-2, де воно зберігатиметься ще 100 років pic.twitter.com/VvSpvtiDLQ — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 апреля 2018 г.