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Порошенко рассказал, когда заработает новый саркофаг над ЧАЭС


фото: president.gov.ua
Новый защитный саркофаг над Чернобыльской атомной электростанцией заработает в декабре 2018 года

Об этом сообщил в Twitter президент Украины Петр Порошенко.

"В этом году завершится один из важных этапов преобразования объекта "Укрытие" на экологически безопасную систему. На декабрь запланирован ввод в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента, установленного, или,  как говорят, "надвинутого" раньше", - написал Порошенко.

Президент напомнил, что Верховная Рада приняла изменения в программу снятия ЧАЭС с эксплуатации, которые позволят, в частности, запустить хранилище отработанного ядерного топлива, экономя $200 млн в год, которые раньше Украина платила России за утилизацию таких отходов.

"На прошлой неделе ВР приняла в первом чтении Закон о внесении изменений в программу снятия ЧАЭС с эксплуатации. Изменения позволят продлить работы по консервации трех блоков; ввести в эксплуатацию хранилище отработанного ядерного топлива и объекты обращения с радиоактивными отходами. Мы вынуждены были ежегодно платить огромные средства - около $200 млн - государству-агрессору за хранение отработанного ядерного топлива с украинских АЭС", - подчеркнул Порошенко.

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