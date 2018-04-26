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Порошенко подписал закон об усилении контроля на границе


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины Закона Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства", который предусматривает усиление контроля за госграницей

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Реализация законодательного акта позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на государственной границе Украины, контролируемых пограничных районах, а также в контрольных пунктах въезда-выезда из или на временно оккупированную территорию Украины", - говорится в сообщении.

Закон поможет усовершенствовать меры, которые применяются ГПС Украины в противодействии нелегальной миграции на госгранице и другими правонарушениями в пограничной сфере.

В частности, вносится изменение в Кодекс Украины об административных правонарушениях, вводится два новых вида админответственности.

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