Планета Уран пахнет тухлыми яйцами. В NASA объясняют, почему
К такому выводу пришли ученые, используя телескоп Gemini North. Об этом говорится в твиттере NASA.
Uranus has been holding in one big secret -- it stinks! Researchers had long wondered about what composed the clouds of the gassy planet. Now, they say it's hydrogen sulfide. Learn why Uranus stinks like rotten eggs: https://t.co/xmb7Au9wor pic.twitter.com/IPWc3bPITU— NASA (@NASA) 24 апреля 2018 г.
"Уран хранит один большой секрет - он воняет! Исследователи давно задумывались о том, из чего состоят облака газовой планеты. Теперь говорят, что это сероводород", - говорится в сообщении.
Так, обнаружение сероводорода в Урана является "поразительным отличием от других газовых планет ", расположенных ближе к Солнцу - Юпитера и Сатурна, - где аммиак находится над облаками, но не содержит сероводорода.
"Не стоит беспокоиться, что запах сероводорода побеспокоит человека. Духота и атмосфера с минусовой температурой в 200 градусов Цельсия, состоящий в основном из водорода, гелия и метана, скажутся на состоянии организма задолго до того, как человек почувствует запах", - добавили в ведомстве.
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- Недавно ученые из NASA впервые визуализировали процесс таяния отдельной снежинки и представили 3D-модель данного процесса.
- Также сотрудники космического агентства протестировали нового робота на "имя" InSight (Интуиция), которого собираются отправить на Марс.
- Узнайте, как это - лететь сквозь Туманность Ориона. Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета.
- Американское аэрокосмическое агентство (NASA) обнародовало видео, в котором собрал самые популярные снимки прошлого года.
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