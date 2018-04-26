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Планета Уран пахнет тухлыми яйцами. В NASA объясняют, почему

Уран пахнет тухлыми яйцами из-за сероводорода, который пронизывает верхний слой планеты

К такому выводу пришли ученые, используя телескоп Gemini North. Об этом говорится в твиттере NASA.

"Уран хранит один большой секрет - он воняет! Исследователи давно задумывались о том, из чего состоят облака газовой планеты. Теперь говорят, что это сероводород", - говорится в сообщении.

Так, обнаружение сероводорода в Урана является "поразительным отличием от других газовых планет ", расположенных ближе к Солнцу - Юпитера и Сатурна, - где аммиак находится над облаками, но не содержит сероводорода.

"Не стоит беспокоиться, что запах сероводорода побеспокоит человека. Духота и атмосфера с минусовой температурой в 200 градусов Цельсия, состоящий в основном из водорода, гелия и метана, скажутся на состоянии организма задолго до того, как человек почувствует запах", - добавили в ведомстве.

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