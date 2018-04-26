ПАСЕ приняла резолюцию по противодействию гибридной войне

26 апреля, 2018, 22:33

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о противодействии "гибридной войне"

Об этом сообщил нардеп и вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.

Ассамблея с обеспокоенностью отмечает, что сегодня государства все чаще сталкиваются с явлением "гибридной войны", что создает новый тип угрозы на основе сочетания военных и невоенных средств, таких как кибератаки, кампании массовой дезинформации, в том числе фальшивые новости, в частности в социальных сетях, нарушение коммуникаций и других сетей. Кибернетические удары особенно опасны, поскольку они могут поразить стратегическую инфраструктуру страны, такую как система управления воздушным движением или атомные станции.

"Поэтому "гибридная война" может дестабилизировать и подорвать цели общества и вызвать многочисленные жертвы. Все более широкое использование этих новых тактик, особенно в сочетании, вызывает обеспокоенность относительно адекватности существующих правовых норм", - записано в резолюции.

Ассамблея также выражает глубокую обеспокоенность по поводу многочисленных случаев массовых кампаний по дезинформации, направленных на подрыв безопасности, общественного порядка и мирных демократических процессов.

"Существует очень важная потребность в разработке инструментов для защиты демократии от "информационного оружия", сохраняя при этом свободу слова и свободу средств массовой информации", - говорится в резолюции.