Оккупанты 21 раз нарушили режим тишины: ранены 4 украинских военных

26 апреля, 2018, 19:59

С начала 26 апреля на линии разграничения сторон боевики российско-оккупационных войск 21 раз открывали огонь по укреплениям Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов, а также из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Новотроицкого. Кроме этого, из минометов калибра 120 и 82 мм агрессор вел огонь по нашим опорным пунктам вблизи Лебединского, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - неоднократно в районе Авдеевки, Марьинки и Каменки.

Крупнокалиберные пулеметы боевики применили под Невельським и Талаковкой, стрелковое оружие - в районе Ломакина и Опытного, а неподалеку Новомихайловки - велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из запрещенных 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанкового ружья оккупанты обстреляли наши укрепления вблизи Зайцева.

В результате боевых действий четверо украинских защитников получили ранения. Пострадавших воинов доставили в медицинские учреждения и оказали им необходимую медицинскую помощь.