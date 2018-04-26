Объявлены победители первого конкурса биомедицинских стартапов MBioS Challenge

27 апреля, 2018, 10:00

25 апреля в рамках iForum 2018 объявили победителей первого в Украине конкурса биомедицинских стартапов MBioS Challenge, организованного "Домом инноваций" и компанией "Borsch Ventures", при поддержке министерства здравоохранения Украины

Церемонию открыли основатель "Дома инноваций", бизнесмен и меценат Игорь Янковский и партнер компании "Borsch Ventures", координатор Совета по развитию инноваций при Кабинете министров Украины Алла Олейник.

Всего на рассмотрение жюри было прислано 97 проектов из всех регионов Украины, но только 12 лучших стартапов попали в финал. Команды представили членам жюри свои идеи и разработки.

"Сегодня мы дали хороший старт конкурсам медицинских стартапов. Аналоги проектов, представленных финалистами, в мире уже существуют, но нам важно развивать эти направления именно в Украине: с более доступными технологиями и приемлемой ценовой политикой. Все идеи и разработки достойны внимания, развития и инвестиций украинского бизнеса, но лично меня больше всего заинтересовал проект команды LATRAX, позволяющий облегчить жизнь пациентов с неврологическими расстройствами", - заявил бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

"Конкурс с технологическими медицинскими стартапами в Украине проводится впервые. Он явно показывает нам, как организаторам, что нужно еще много работать предпринимателям, компаниям-конкурсантам, жюри, так и нам, организаторам, чтобы создать конкурентоспособную инновационную медицинскую экосистему в Украине", - отметила партнер компании "Borsch Ventures" Алла Олейник.

В церемонии награждения победителей приняли участие и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, Украина движется в направлении реформ и изменений в системе здравоохранения.

После непродолжительного совещания жюри объявило победителей в трех номинациях. В номинации "Проекты на уровне идеи" победителями стали:

- команда Esper Bionics и проект MUSIC- Med.

В номинации «Проекты на уровне прототипа" победителями стали:

- сервис Helsi.me, киевская команда Adsorptive carbon dressing и команда LATRAX.

В номинации "Проекты по рабочей моделью и денежными потоками" победителем стал:

- одесский стартап QROK MEDICAL (представитель Георгий Ткаченко), который представил свою систему навигации и позиционирования для больниц, с помощью которой персонал медицинского учреждения сможет отслеживать перемещение мобильного оборудования и пациентов в пределах больницы.

"Дом инноваций" и его основатель Игорь Янковский подготовили специальный приз и наградили команду LATRAX поездкой в ​​Вильнюс (Латвия) на международную конференцию Life Sciences Baltics 2018.

Игорь Янковский вручает специальный приз команде LATRAX

Церемония награждения победителей

Жюри и организаторы с победителями конкурса биомедицинских стартапов