Ночью в Киеве легковушка влетела в столб, 4 пострадавших
26 апреля, 2018, 07:43
В ночь на 26 апреля в Оболонском районе Киева легковой автомобиль Hyundai Accent врезался в столб рекламного щита
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".
Автомобиль двигался по проспекту Героев Сталинграда в направлении площади Сантьяго-де-Чили. По словам свидетелей, во время движения лопнула передняя шина, авто стало неуправляемым и на большой скорости вылетело на клумбу и столкнулось со столбом.
В автомобиле находились 4 человека, водителя и двух пассажиров госпитализировали с травмами различной степени, еще одному пассажиру медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался.
По словам полицейского, водитель не имел признаков опьянения.
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