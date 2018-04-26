Ночью в Киеве легковушка влетела в столб, 4 пострадавших

26 апреля, 2018, 07:43

В ночь на 26 апреля в Оболонском районе Киева легковой автомобиль Hyundai Accent врезался в столб рекламного щита

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Автомобиль двигался по проспекту Героев Сталинграда в направлении площади Сантьяго-де-Чили. По словам свидетелей, во время движения лопнула передняя шина, авто стало неуправляемым и на большой скорости вылетело на клумбу и столкнулось со столбом.

В автомобиле находились 4 человека, водителя и двух пассажиров госпитализировали с травмами различной степени, еще одному пассажиру медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался.

По словам полицейского, водитель не имел признаков опьянения.