На Крещатике автомобиль наехал на женщину

26 апреля, 2018, 16:44

Женщина выскочила на проезжую часть Крещатика, в результате ее сбила машина

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По словам полиции, женщина выскочила на проезжую часть перед автомобилем "Опель”. Водитель не успел среагировать и совершил наезд на пешехода-нарушительницу. Пострадавшая 1970 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии с травмой позвоночника и открытым переломом конечности.

Что подтолкнуло женщину к такому поступку, пока неизвестно, ведь на этом участке центральной улицы на 50 метров два подземных перехода с обеих сторон.