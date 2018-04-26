На Крещатике автомобиль наехал на женщину
26 апреля, 2018, 16:44
Женщина выскочила на проезжую часть Крещатика, в результате ее сбила машина
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По словам полиции, женщина выскочила на проезжую часть перед автомобилем "Опель”. Водитель не успел среагировать и совершил наезд на пешехода-нарушительницу. Пострадавшая 1970 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии с травмой позвоночника и открытым переломом конечности.
Что подтолкнуло женщину к такому поступку, пока неизвестно, ведь на этом участке центральной улицы на 50 метров два подземных перехода с обеих сторон.
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