На Каннском фестивале покажут два украинских фильма

26 апреля, 2018, 16:30

В рамках программы 71-го Каннского международного кинофестиваля, который начнется 8 мая, состоится премьера двух украинских лент - “Донбасс” и “Женщина на войне”

Об этом сообщил председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко на брифинге в Киеве.

Фильм Сергея Лозницы “Донбасс” откроет одну из самых престижных программ каннского фестиваля - “Особый взгляд” - 9 мая. А в программе “Неделя критики” состоится премьера украинского фильма “Женщина на войне” режиссера Бенедикта Эрлингссона, сообщил Ильенко.

Именно эти два фильма стали победителями конкурса, который проводило Госкино на осуществление финансирования.

Бюджет фильма “Донбасс” составляет 2,4 млн евро, сумма господдержки - 16 миллионов 736 тысяч гривен. Об этом рассказал один из продюсеров киноленты Денис Иванов. Ее создали при финансовом сотрудничестве пяти стран.

На сайте кинокомпании "Артхаус Трафик" сказано, что сценарий фильма основан на документальных материалах. Сергей Лозница рассказывает о событиях, происходивших на востоке Украины. Съемки проходили в Кривом Роге.

Сопродюсер фильма "Женщина на войне" Сергей Лавренюк отметил, что бюджет фильма - чуть меньше 81 миллионов гривен, из которых вклад государства составляет 10 миллионов 846 тысяч гривен.

В фильме "Женщина на войне" поднимается проблема упадка окружающей среды, которая "передается через борьбу женщины, которая сама, в противовес всей громаде, решает взять на себя миссию защиты природы и сохранения возвышенностей Исландии".

Оба фильма выйдут в украинский прокат осенью 2018 года.

Ильенко также рассказал, что на кинорынке фестиваля с 8 по 17 мая будет работать украинский павильон. В программе работы павильона — коктейльный прием от Одесского кинофестиваля (13 мая), бизнес-ланч Meet Russian Producers (15 мая), украинская вечеринка для иностранных партнеров (16 мая).