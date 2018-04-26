На Донетчине российский боевик запретил ОБСЕ запустить беспилотник, угрожая сбить его
26 апреля, 2018, 11:44
В Донецкой области российский наемник запретил наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ запускать беспилотный летательный аппарат
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Инцидент произошел во вторник, 24 апреля. В населенном пункте Петровское на 41 км южнее от Донецка до наблюдателей миссии подошел вооруженный человек в камуфляжной одежде и заявил, что СММ не разрешено запускать в этом районе беспилотные летательные аппараты.
Боевик пообещал наблюдателям, что в случае запуска беспилотника его собьют.
В тот день члены миссии, находясь в Петровском, слышали 13 выстрелов и 1 очередь из стрелкового оружия по 1 км на юг - в пределах участка разведения сил и средств.
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