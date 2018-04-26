На Донетчине российский боевик запретил ОБСЕ запустить беспилотник, угрожая сбить его

26 апреля, 2018, 11:44

В Донецкой области российский наемник запретил наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ запускать беспилотный летательный аппарат

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Инцидент произошел во вторник, 24 апреля. В населенном пункте Петровское на 41 км южнее от Донецка до наблюдателей миссии подошел вооруженный человек в камуфляжной одежде и заявил, что СММ не разрешено запускать в этом районе беспилотные летательные аппараты.

Боевик пообещал наблюдателям, что в случае запуска беспилотника его собьют.

В тот день члены миссии, находясь в Петровском, слышали 13 выстрелов и 1 очередь из стрелкового оружия по 1 км на юг - в пределах участка разведения сил и средств.