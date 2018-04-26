Миротворческая миссия ООН не должна привести к замораживанию конфликта на Донбассе, - посол Франции
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Миротворческая миссия ООН является одним из потенциальных средств (решения конфликта на Донбассе - ИФ). Но для того, чтобы она существовала, по определению нужен мир, чтобы с чего-то начать. Сейчас это не так... Вы должны избежать ситуации, когда ООН будет способствовать замораживанию конфликта. Это то, с чем мы должны быть особенно осторожны", - отметила Дюмон в совместном интервью с послом Германии Эрнстом Райхель.
Посол Франции считает, что необходимо определить параметры такой миссии.
"Сегодня нет согласия между Украиной и Россией относительно этих параметров. Вопрос не сводится к цифрам и национальностей, а имеет более фундаментальную постановку о том, какой должна быть миссия. Это то, над чем мы тесно работаем с США в рамках Совета безопасности ООН", - рассказала посол.
- Напомним, посол Германии в Украине Эрнст Райхель считает, что поставки Javelin Украини являются мерой пртив массированной атаки россиян.
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