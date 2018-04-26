Минздрав опроверг информацию о восстановлении Амосовой на посту ректора медуниверситета им. Богомольца

26 апреля, 2018, 21:29

Суд не восстанавливал Екатерину Амосову на должности ректора и не запрещал проводить проверку НМУ им. Богомольца

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В ряде СМИ появилась неправдивая информация о повторном восстановлении Екатерины Амосовой на должности ректора и запрете проводить проверку НМУ им. Богомольца.

Хотя постановление официально не поступало, Минздрав подал апелляционную жалобу в пределах сроков обжалования. Суд рассмотрел эту жалобу и установил, что указанное определение судом не выносилось. То есть суд не восстанавливал Екатерину Амосову на должности ректора и не запрещал проводить проверку НМУ им. Богомольца.

В связи с этим Минздрав обратился в правоохранительные органы по поводу возможного подлога постановления Окружного административного суда г. Киева об обеспечении иска Амосовой к МЗ. Прокуратура города Киева начала досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "Подделка удостоверения или иного официального документа".