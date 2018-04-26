Минздрав опроверг информацию о восстановлении Амосовой на посту ректора медуниверситета им. Богомольца
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В ряде СМИ появилась неправдивая информация о повторном восстановлении Екатерины Амосовой на должности ректора и запрете проводить проверку НМУ им. Богомольца.
Хотя постановление официально не поступало, Минздрав подал апелляционную жалобу в пределах сроков обжалования. Суд рассмотрел эту жалобу и установил, что указанное определение судом не выносилось. То есть суд не восстанавливал Екатерину Амосову на должности ректора и не запрещал проводить проверку НМУ им. Богомольца.
В связи с этим Минздрав обратился в правоохранительные органы по поводу возможного подлога постановления Окружного административного суда г. Киева об обеспечении иска Амосовой к МЗ. Прокуратура города Киева начала досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "Подделка удостоверения или иного официального документа".
- Напомним, 20 февраля МЗ отстранило Екатерину Амосову от исполнения обязанностей ректора медицинского университета им. Богомольца за срыв лицензионного экзамена для студентов-стоматологов 3 курса.
- 30 марта комиссия МЗ признала работу ректора Екатерины Амосовой неудовлетворительной. 16 апреля Амосову уволили с должности.
- МЗ объявил конкурс на должность ректора медуниверситета Богомольца.
- 26 апреля на сайте НМУ им. Богомольца появилось постановление Печерского райсуда, который признал незаконным приказ об увольнении Екатерины Амосовой с должности ректора Национального медуниверситета им. Богомольца и восстановил ее в должности.
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