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МИД требует от России немедленного освобождения Балуха

Министерство иностранных дел Украины требует от России пустить к осужденному в Крыму активисту Владимиру Балуху врачей и немедленно освободить узника

Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Требуем от РФ допустить к политзаключенного В.Балуха, который голодает с 18.03, украинских врачей. Требуем его немедленного освобождения", - написала Беца.

  • Напомним, утром 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
  • Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.
  • 16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
  • Наказание он отбывает на территории полуострова.
  • 19 марта 2017 года Балух объявил бессрочную голодовку.
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